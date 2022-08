Equipe de France : Le Graët l'assure, ce n'est pas lui qui a détourné Zidane du PSG !

Quelques jours après s'être confié au Parisien, Didier Deschamps est revenu dans L'Equipe sur ses dix ans sur le banc de l'équipe de France... Et il a été une nouvelle fois question de son avenir et de l'éternelle rumeur Zinédine Zidane pour le remplacer :

« La rumeur Zidane ? Sincèrement, ça ne me gêne pas. Dans ma manière de voir les choses, deux sont importantes : l'équipe de France est au-dessus de tout, et je suis convaincu que ce n'est pas le moment de parler de tout ça, juste avant l'objectif de la Coupe du Monde qui nous attend au Qatar au mois de novembre (…) Ne pas avoir prolongé avant la Coupe du Monde ? C'est une décision de mon président, et je n'ai pas de problème avec ça. C'est lui qui m'a choisi, et c'est lui qui décide, et pour moi, ça n'a pas d'impact (…) J'ai souvent quitté mes clubs en serrant la main, sans rien négocier. Et puis ce n'est pas d'avoir un contrat qui garantit quoi que ce soit ».