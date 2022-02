Equipe de France : Le GraÃ«t prend une dÃ©cision radicale avec la Russie... qui va lui revenir en pleine tÃªte !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le monde du sport est en train de mener une offensive assez remarquable à l'encontre de la Russie, qui a décidé d'entrer en guerre avec l'Ukraine de façon unilatérale. Les compétitions qui devaient s'y dérouler ont été quasiment toutes annulées et la sélection nationale exclue dans nombre de domaines. Le football n'est pas en reste, La Pologne a d'ores et déjà fait savoir qu'elle refusait de disputer son barrage du Mondial contre la Russie. Interrogé par Le Parisien, le président de la FFF, Noël Le Graët, s'est pour sa part positionné en faveur d'une exclusion de la Sbornaya en cas de qualification pour le Qatar !

« Je penche pour une exclusion de la Russie du prochain Mondial. C'est mon premier élan. Habituellement, j'estime que le sport est là pour réconcilier les peuples et apaiser les tensions. Mais là, cela va beaucoup trop loin. Et le monde du sport, et en particulier du football, ne peut pas rester neutre. Je ne m'opposerai certainement pas à une exclusion de la Russie. Si la France avait été à la place de la Pologne ? C'est simple et il n'y a pas à réfléchir longtemps. C'est mort, on n'y serait jamais allé. Dans ces circonstances dramatiques, comment aurions-nous pu envisager de jouer au football contre ce pays ? »

Une position des plus louables. Dommage qu'il n'ait pas la même vis-à-vis de l'organisateur du Mondial, pointé du doigt par toutes les organisations des droits de l'homme pour avoir fait appel à une main d'oeuvre étrangère maltraitée, sous-payée et qui a vu plus de 6.000 personnes mourir sur les chantiers de ses stades. Il faut dire qu'il est plus facile de taper sur la Russie, beaucoup moins implantée dans le football et l'économie de notre pays que le Qatar...

