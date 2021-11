Equipe de France : Le Graët règle l’avenir de Benzema et Deschamps

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Sous contrat jusqu’en 2022, Didier Deschamps pourrait-il continuer en équipe de France ? La question a été posée à Noël Le Graët avant le match couperet contre le Kazakhstan samedi en éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar. La réponse a fusé.

« Franchement, je ne sais pas, a-t-il déclaré dans Le Parisien. Le week-end dernier, Didier a dit qu’il pourrait même redevenir entraîneur de club. En 2022, cela fera dix ans qu’il est sélectionneur. Il ne va pas faire 50 ans à la Fédération. Sauf si on fait une très bonne Coupe du monde et qu’il me dit : ‘Noël, je veux rester’. À ce moment-là, ce n’est pas moi qui refuserai. »

Benzema conforté

Le président de la FFF a d’ailleurs fixé un objectif élevé, à savoir l'accès au dernier carré de la compétition. Au sujet de Karim Benzema, cible de 10 mois de prison requis dans l'affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena (jugement rendu le 24 novembre), le dossier est clos aux yeux de Le Graët.

« Le sélectionneur restera toujours responsable de sa sélection, et Benzema ne sera pas exclu par rapport à une éventuelle sanction judiciaire, a-t-il ajouté. Même s’il écope d’une peine de prison avec sursis, il lui reste la possibilité de faire appel d’une condamnation. Donc sa convocation, ou pas, dans les mois prochains ne sera pas liée à ce jugement. »

