Equipe de France : Le Graët s’excuse auprès de Zidane, le Real Madrid lui tombe dessus !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Attendues, les excuses de Noël Le Graët au sujet de Zinédine Zidane viennent de tomber au lendemain de ses propos déplacés sur le champion du monde 98. « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu », affirme le patron du football français à l’AFP.

Podcast Men's Up Life

Le Real est indigné

Avant la publication de ce communiqué, le Real Madrid avait fait part de son indignation : « Le club regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, au sujet de Zinedine Zidane, l'une des plus grandes légendes du sport mondial. (...) Ces mots sont irrespectueux pour l'une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier et notre club attend une rectification immédiate. Les déclarations du président de la Fédération française de football sont indignes de quelqu'un qui détient une telle représentation et sont disqualifiantes en elles-mêmes, tout comme celles qu'il fait également à propos de notre capitaine Karim Benzema. »

💬 Le président Le Graët reconnait des propos maladroits concernant Zidane et lui présente ses excuses. — RMC Sport (@RMCsport) January 9, 2023

Pour résumer Les propos déplacés de Noël Le Graët au sujet de Zinédine Zidane tenus dimanche soir au micro de RMC Sport ont provoqué un tollé international. S’il s’est excusé, le Real Madrid lui est tombé dessus aussi pour Karim Benzema.

Bastien Aubert

Rédacteur