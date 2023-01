Equipe de France : Le Graët, Zidane... Deschamps sort enfin du silence !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Alors que la FFF traverse une grave crise institutionnelle, avec la mise en retrait de Noël Le Graët suite à son dérapage à l'encontre de Zinédine Zidane et de nouvelles révélations sur sa relation avec les employées de la Fédération, Didier Deschamps s'était muré dans le silence. Il en est sorti exceptionnellement et brièvement ce mercredi, alors qu'il participait à l'opération Pièces Jaunes à Cannes, aux côtés de Brigitte Macron. Comme toujours avec lui, pas un mot plus haut que l'autre et surtout pas de condamnation de son désormais ancien président...

« Avant que l’on me pose des questions, je préfère dire quelques mots sur les déclarations de mon président. Ses propos, comme il l’a reconnu et admis, ont été inappropriés. Je trouve que c’est une très bonne chose qu’il ait présenté ses excuses à Zizou (Zinédine Zidane). De mon côté, la situation sportive fait que cela a amené à avoir une rivalité sportive entre nous Zinédine et moi, voire même pour certains une opposition. Ce que je peux vous assurer aujourd’hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, c'est que j’aurais toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l’on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie de joueur et par rapport à ce qu’il est et ce qu’il représente dans le football et le sport français. Je ne vais pas faire d’autre déclaration, ce n’est pas l’endroit. Je suis là avec Brigitte pour les pièces jaunes mais je tenais à vous part de cette déclaration. »