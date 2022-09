Equipe de France : le maillot pour le Mondial dévoilé, Deschamps va rappeler Giroud et Dembélé

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Toujours très attendu, le nouveau maillot de l'équipe de France a enfin été dévoilé par la FFF. Et il est conforme aux visuels ayant fuité ces dernières semaines. Il conserve le bleu sombre des dernières années mais est cette fois uni, avec des motifs sur un col boutonné et des logos dorés. Pur, simple, magnifique. La tunique est déjà en vente sur le site de la Fédération, au prix beaucoup moins magnifique de 90€.

Par ailleurs, Didier Deschamps va communiquer la liste des joueurs convoqués pour le rassemblement des Bleus la semaine prochaine, en prévision des matches face à l'Autriche (le 22) et le Danemark (le 25). De nombreux forfaits sont déjà à déplorer (Benzema, Hernandez, Kanté, Pogba...), ce qui va inciter le sélectionneur à convoquer des joueurs qu'on n'a plus revu depuis quelque temps, comme Olivier Giroud et Ousmane Dembélé, auteurs d'un gros début de saison avec l'AC Milan et le FC Barcelone. Ce sera la dernière occasion pour eux de s'inviter dans le groupe France pour la Coupe du monde au Qatar...