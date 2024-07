Équipe de France : le maintien de Deschamps fait débat

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

"On ne mesure pas notre chance"

Je ne suis pas aveuglément pro-Deschamps et je suis le premier à reconnaître qu'on s'est profondément ennuyés pendant cet Euro avec les Bleus. Mais de là à vouloir le destituer, c'est oublier qu'il a dû composer avec ses deux leaders offensifs (Mbappé et Griezmann) à l'ouest et plusieurs piliers sur les rotules. Et malgré tout, il a réussi à aller jusqu'en demi-finales. Beaucoup parlent de sa fameuse "chatte", moi je vois un savoir-faire inégalable en France. D'ailleurs, ce débat avec les Bleus me rappelle celui qui s'était ouvert à l'OM en 2012. Deschamps venait de ramener les premiers titres à Marseille depuis 17 ans mais certains se plaignaient du niveau de jeu. Ils ont eu sa peau mais plus aucun titre depuis !

Je fais partie d'une génération qui a connu une équipe de France incapable de se qualifier pour un grand tournoi ou qui y allait sans autre ambition que de participer. A l'époque, nous étions les champions du monde des matches amicaux, les romantiques qui préféraient perdre avec la manière que gagner sans. Depuis, on a connu la folie de 1998, de 2000, de 2018... Pourquoi vouloir tout chambouler au risque de ne plus jamais tutoyer les sommets ? Oui, Zinédine Zidane a aussi gagné avec le Real Madrid mais on a la preuve que le Real gagne sans Zidane. L'inverse est-il vrai ? Personnellement, je n'ai pas envie de tenter l'expérience. Je préfère m'infuser des purges à répétition si j'ai la certitude d'atteindre au moins le dernier carré. Comme trop souvent, les Français critiquent facilement et finiront par regretter Didier Deschamps une fois qu'il sera parti.

Raphaël Nouet

Deschamps a fait son temps

L'équipe de France s'est hissée en demi-finale de l'Euro et c'est l'objectif qui avait été fixé à Didier Deschamps. Mais on est quand même très loin des attentes. Au niveau du jeu, les Bleus ont été très décevants d'un bout à l'autre de la compétition, à l'image de leurs stars Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Il aura fallu attendre la demi-finale contre l'Espagne pour voir un joueur inscrire un but dans le jeu (Randal Kolo Muani). Le bilan n'est donc clairement pas bon. On s'est ennuyés à chaque match et on ne peut que le déplorer. En termes d'image et d'engouement populaire, on a été loin du compte. Et "on", ce n'est pas que Mbappé et Griezmann. C'est aussi et peut-être même surtout Deschamps.

Le timing était idéal pour Zidane

Ses choix ont surpris voire agacés, ce style de jeu minimaliste symbolisé par le positionnement d'Adrien Rabiot en ailier contre la Pologne, par exemple, ou le temps de jeu d'Olivier Giroud, quasiment laissé pour compte en Allemagne. Comme le précédent avec l'élimination dès les 8es de finale contre la Suisse, cet Euro a été une grande déception et je déplore que la FFF ait choisi de le maintenir. Pour moi Deschamps a fait son temps et le timing était idéal pour partir sur autre chose, avec un nom qui s'imposait pour prendre la relève : Zinedine Zidane. "Zizou" sur le banc des Bleus, nous sommes nombreux à attendre ça depuis longtemps, nombreux à penser que cela aurait vraiment de la gueule. Son parcours au Real Madrid a prouvé qu'il était non seulement un très grand joueur aussi un très grand coach. Si Zidane a refusé plusieurs grands clubs, ainsi que le Brésil, ce n'est pas pour rien. Il espère le poste. Il le mérite. Il est l'homme de la situation, celui qui peut redonner tout son éclat au maillot tricolore. Le changement, ce devrait être maintenant, avec la qualification pour la prochaine Coupe du monde comme premier objectif. Avec ce choix, la France du foot aurait vibré à nouveau derrière son équipe, avec les audiences TV qui seraient allées avec. Avec le maintien de "DD", il ne faudra pas s'étonner si le désamour pour les Bleus s'accentue.

Laurent HESS

