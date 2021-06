Equipe de France : le message guerrier de Cristiano Ronaldo avant le choc de mercredi

Depuis le début de l'Euro, en deux matches, Cristiano Ronaldo a inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Pas mal pour un joueur ayant connu une mauvaise saison à la Juventus Turin et dont on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait ! Lui qui n'est plus qu'à deux longueurs du record absolu de buts en sélection (109 pour l'Iranien Ali Daei) entend bien continuer l'aventure dans le Championnat d'Europe.

"Croyez-y autant que nous y croyons !"

Cela passera obligatoirement par une victoire contre l'équipe de France mercredi soir. Il s'agira d'un vrai choc entre les champions d'Europe et les champions du monde. Mais aussi d'une revanche pour les Bleus, qui s'étaient inclinés en finale de leur Euro face à la Selecçao (0-1) à Saint-Denis.

Pour cette rencontre, comme à l'accoutumée, Cristiano Ronaldo sera extrêmement motivé. En bon capitaine, il a fait passer un message de rassemblement sur les réseaux sociaux : "Croyez-y autant que nous y croyons !", a-t-il écrit sur Instagram. Le Portugal est confronté à une vague de critiques car, en dehors de vingt minutes de feu contre la Hongrie (3-0), durant lesquelles ils ont marqué leurs trois buts, les tenants du titre ont déçu depuis le début de la compétition…