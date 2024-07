Équipe de France : le président de la FFF a tranché pour l'avenir de Deschamps !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le suspense n'aura pas fait long feu... Au sortir d'un championnat d'Europe très décevant, l'avenir de Didier Deschamps était flou. Le sélectionneur de l'équipe de France est sous contrat avec la FFF jusqu'en 2026 mais les critiques qui se sont abattues sur lui pendant la compétition laissaient à penser qu'un changement était possible, voire attendu. L'ombre de Zinédine Zidane plane toujours au-dessus de son ancien coéquipier chez les Tricolores.

"Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat"

Mais le président de la FFF, Philippe Diallo, n'a pas tardé à réagir. A L'Equipe, le dirigeant a affirmé qu'il ne voyait aucune raison de changer de sélectionneur : "Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission". Vainqueur du Mondial 2018, finaliste de l'Euro 2016 et de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps présente effectivement un bilan assez inattaquable. Et pourtant...

🔴 🇫🇷 Au lendemain de l'élimination de l'équipe de France en demi-finales de l'Euro 2024 face à l'Espagne, Philippe Diallo a maintenu sa confiance au sélectionneur Didier Deschamps.https://t.co/XUOe260ZV8 pic.twitter.com/KKrjbIWFFv — RMC Sport (@RMCsport) July 10, 2024