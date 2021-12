Equipe de France : le sélectionneur de la Belgique dévalue la victoire des Bleus en Ligue des Nations

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pour la cinquième année consécutive, la Belgique a terminé l'année en tête du classement FIFA des nations. Mais cela ne l'empêche pas de regretter les éliminations subies lors des grandes compétitions : en demi-finales du Mondial 2018 face à la France, en quarts de l'Euro contre l'Espagne et en demies de la Ligue des Nations encore face à la France à l'automne. D'ailleurs, cette dernière prestation, qui a vu les Diables Rouges mener 2-0 avant de s'écrouler face aux Bleus (2-3), n'a toujours pas été digérée par le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez.

« On a offert ce match aux Bleus. Nous avions le sentiment de ne pas avoir été battus par un adversaire mais d’avoir perdu cette rencontre nous-mêmes. On était très bons. Notre première période était de très grande qualité. Mais après on a pas joué pour gagner, nous avons surtout joué pour ne pas perdre. Et ça change vraiment tout. On n'est pas une équipe qui sait comment ne pas perdre », a déclaré l'Espagnol à Eleven Sport, avant de conclure : « la Belgique restera dans le top 5 du ranking (classement) FIFA pour les 15 prochaines années ». Si ça signifie que les Bleus continuent de la dominer en demi-finales et de soulever des trophées, on prend !

Roberto Martinez : "On était très bons face à la France. Notre première période était de très grande qualité. Mais après on a pas joué pour gagner, nous avons surtout joué pour ne pas perdre. Et ça change vraiment tout. On n'est pas une équipe qui sait comment ne pas perdre." pic.twitter.com/462XXFcrZS — BeFoot (@_BeFoot) December 26, 2021