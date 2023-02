Equipe de France : les avocats de Noël Le Graët contre attaquent

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Il y a quelques jours, L'Equipe a publié certains extraits de l'audit de contrôle commandé par le Ministère des Sports au sujet de ce qu'il se passe à la Fédération Française de Football. Un audit à charge contre Noël Le Graët. Ainsi, on a pu noter que « la politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le réseau fédéral n'est ni efficace ni efficiente. Au siège de la FFF, les violences sexistes et sexuelles ne sont jamais clairement désignées », ou « des signes forts de fragilisation, ceux de la fin d'une histoire », mais aussi des « dérapages », de Nöel Le Graët.

Il va défendre son honneur

Ce à quoi les avocats du présidents de la FFF ont répondu, ce jeudi. Ils dénoncent avec fermeté un rapport aux allures de réquisitoire et un « procès en légitimité ». « La virulence des mots employés à l’égard de Monsieur Le Graët est surprenante au regard de la vacuité de sa base factuelle, qui repose sur des éléments et témoignages tronqués et anonymes», assurent à l’AFP Mes Florence Bourg et Thierry Marembert. Et préviennent que Le Graët compte bien défendre «fermement son honneur»...