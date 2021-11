Equipe de France : les Bleus à l'origine des hésitations de Zidane avec MU ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Après la gifle reçue hier à Watford (1-4), les dirigeants de Manchester United ont pris, pendant la nuit, la décision de limoger Ole Gunnar Solskjaer. Ils attendaient de se mettre d'accord avec le Norvégien sur les indemnités à lui verser pour officialiser la nouvelle, qui a fini par tomber peu avant midi. Dans l'attente de la nomination du nouvel entraîneur, c'est le duo Michael Carrick-Darren Fletcher qui va assurer l'intérim.

Les dirigeants des Red Devils ont pour ambition de recruter Zinédine Zidane. Parce qu'il a fait ses preuves au Real Madrid, parce qu'il a déjà un palmarès énorme, parce que Cristiano Ronaldo l'adore et parce que cela pourrait inciter Paul Pogba de prolonger. Mais le Français hésiterait encore, même s'il serait moins réticent qu'avant à tenter l'aventure en Angleterre. En cause, l'équipe de France. ZZ n'a jamais caché son intention de prendre les rênes des Bleus. Et il sait que Didier Deschamps pourrait quitter son poste après la Coupe du monde au Qatar. Mais rien n'est sûr. Et c'est dans plus d'un an. D'où les hésitations de l'ancien magicien…

Les favoris des bookmakers pour le poste de manager à Manchester United pic.twitter.com/NABuVqyDIL — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) November 21, 2021