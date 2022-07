Équipe de France : les Bleus connaissent leur camp de base au Qatar !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Dans plusieurs mois, les sélections nationales qualifiées pour la Coupe du Monde 2022 s’envoleront pour le Qatar. Pour la première fois de l’histoire, la plus grande compétition internationale se déroulera en hiver, à cause des fortes chaleurs l’été. Aujourd’hui, la FIFA a dévoilé les camps de base de chaque sélection, dans un communiqué. Les Bleus séjourneront donc dans l’établissement Al Messila, Luxury Collection Resort & Spa, de Doha. Les joueurs de Didier Deschamps s’entraîneront à environ 7 km de leur camp, au Al Saad SC stadium. Qatar World Cup training sites pic.twitter.com/0GBp9LqMqF — Kendall Baker (@kendallbaker) July 26, 2022

