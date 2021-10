Équipe de France : les Bleus envoient Cristian Grey se rhabiller !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Le sacre de l’équipe de France hier soir contre l’Espagne en Ligue des Nations a été particulièrement suivi à la télévision (2-1). Ce matin, Médiamétrie annonce en effet un chiffre de 8,10 millions de téléspectateurs en moyenne... soit 35,2 % de parts de marché !

Il s’agit ainsi du programme le plus regardé de la soirée devant Les enquêtes de Murdoch, le feuilleton de France 3 (2,03 millions) et les films diffusés par France 2 (Le Brio) et TF1 (Cinquante nuances de Grey), ex aequo avec 1,98 million de téléspectateurs. Pour la première chaîne, il s’agit d’un camouflet retentissant, son programme phare du dimanche étant régulièrement suivi par plus de 4 millions de spectateurs en moyenne.

Pour rappel, la demi-finale entre la France et la Belgique (3-2) avait rassemblé 6,7 millions de personnes devant TF1 (31,4 % de pda). Les petites occupations de Christian Grey n’auraient donc sans doute pas plus fait mouche ce soir-là...

Les stats marquantes de la finale de la Ligue des nations Espagne - France https://t.co/Im3LoaJ3gn pic.twitter.com/GxgedZ6pTH — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 10, 2021