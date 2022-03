Equipe de France : les Bleus épargnés au tirage au sort du Mondial ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

C’est tout sauf un poisson d’avril : le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde au Qatar se tiendra le 1er avril prochain à Doha. Au lendemain du congrès de la FIFA qui se tient dans la capitale qatarienne, il restera trois places en suspens pour la phase finale.

La première reviendra à un pays européen (le match de l’Ukraine contre l’Écosse a été déplacé en juin en raison de l’invasion russe et le vainqueur rencontrera le pays de Galles ou l’Autriche). La deuxième se jouera entre le 5e de la zone sud-américaine et le vainqueur des pré-barrages en Asie. Enfin, le dernier ticket sera disputé entre le 4e de la Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) et le qualifié de l’Océanie.

La FIFA pourrait annoncer aujourd’hui les modalités du tirage au sort. Selon L’Équipe, il devrait être décidé de faire simple et de s’en tenir principalement à des critères sportifs en prenant en compte le classement FIFA pour déterminer les 8 groupes de 4 équipes du tournoi final. Ainsi, la France (troisième au dernier classement FIFA) sera dans le pot 1, tout comme le Qatar. Pour les trois derniers participants, ils devraient être placés dans le pot 4.

Pour résumer Si on ne connaît pas encore les 32 pays qui participeront à la Coupe du monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, des barrages ont lieu à la fin du mois, les Bleus peuvent rester sereins avant cette échéance planétaire.

Bastien Aubert

Rédacteur