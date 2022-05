Equipe de France : les Bleus fêtent leur anniversaire en ce 1er mai !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

C'est la période des anniversaires en équipe de France ! Il y a deux jours, soit le 29 avril, Didier Deschamps célébrait le 33e anniversaire de sa première cap chez les Bleus. C'était face à la Yougoslavie en éliminatoires de la Coupe du monde 1990 et Michel Platini l'avait fait entrer à vingt minutes de la fin. Le début d'une longue et belle histoire entre l'ancien milieu de terrain et les Tricolores.

Ce dimanche, c'est au tour des Bleus de souffler des bougies. En effet, le 1er mai 1904, ils disputaient le tout premier match de leur histoire, face à la Belgique (3-3) à Bruxelles. Ils jouaient alors en blanc, avec les anneaux olympiques brodés sur la poitrine plutôt qu'un coq. Huit cents quatre-vingt un matches ont suivi pour un bilan de 442 victoires, 185 nuls et 255 défaites. Et surtout deux championnats d'Europe (1984, 2000) et deux Coupes du monde (1998, 2018). En espérant trois en fin d'année...

🗓 C'était un 1er mai 🗓

1904. Le premier match de l'histoire de l'équipe de France. Bruxelles. Belgique 3-3 France. Avec une égalisation française signée Gaston Cyprès à la 87e minute.



Le bilan de l'équipe de France :

882 🏟

442 ✅

185 🤝

255 ❌

1581 ⚽ pour

1212 ⚽ contre pic.twitter.com/EFOXHezYPW — 90 Football (@90footballFr) May 1, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur