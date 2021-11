Equipe de France : les Bleus humilient le Kazakhstan et se qualifient pour la Coupe du monde 2022

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

L'équipe de France devait s'imposer ce samedi pour assurer sa qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. C'est chose faite et de quelle manière. En effet, les hommes de Didier Deschamps ont humilié le Kazakhstan (8-0) grâce à un quadruplé de Kylian Mbappé, un doublé de Karim Benzema et des buts d'Adrien Rabiot et Antoine Griezmann.

𝙇𝙚𝙨 𝘽𝙡𝙚𝙪𝙨 𝙨𝙤𝙣𝙩 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙚́𝙨 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟮 ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/yxXsdeaq28 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2021