Equipe de France : les Bleus, l'une des 4 bêtes noires de Cristiano Ronaldo

Face à Andorre (7-0) mercredi soir, Cristiano Ronaldo a inscrit le 746e but de sa carrière, égalant ainsi la légende hongroise Ferenc Puskas. Il a désormais Pelé (767) et Romario (772) dans le viseur, le détenteur du record, Josef Bican, étant un peu loin (805). Mais le Portugais vise surtout le record de buts pour une sélection, détenu par l'Iranien Ali Daei (109, contre 102 pour CR7). Et la réception de la France pourrait lui fournir une occasion de faire un pas de plus dans sa direction. Sauf que…

0 but en 5 matches face aux Bleus !

Sauf que s'il est du genre à marquer dans les grands événements et face aux meilleurs en club, c'est loin d'être vrai avec la Selecçao ! Une analyse de L'Equipe montre que sous le maillot rouge, Ronaldo est du genre fort contre les faibles et faible contre les forts ! Ainsi, ses victimes favorites sont l'Andorre, la Lituanie et la Suède, à qui il a claqué 7 buts chacune.

En revanche, il n'a jamais trouvé le chemin des files face à l'Italie (en 2 matches), l'Angleterre (en 3), l'Allemagne (en 4) et surtout la France (en 5) ! Certes, cela ne l'a pas empêché de remporter l'Euro 2016 aux dépens des Bleus au Stade de France, même s'il était sorti prématurément sur blessure. Mais à l'heure où le Portugal et la France jouent ce soir leur place dans le Final 4 de la Ligue des Nations, on se dit que la lumière ne viendra pas forcément de CR7.