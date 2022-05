Equipe de France : les droits TV des 6 prochains matches des Bleus ont trouvé preneurs

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Le Parisien vient d'annoncer que les six prochains matches de l'équipe de France, face au Danemark, la Croatie et l'Autriche dans le cadre de la Ligue des Nations étaient sur le point de trouver preneurs. Comme d'habitude, TF1 et M6 devraient se partager les diffusions. Les négociations devraient aboutir dans les prochains jours, mais pas au tarif attendu par la FFF (3,5 M€ le match).

Car même si les Bleus sont champions du monde en titre, tenants de la Ligue des Nations et toujours très populaires, les chaînes de télévision ne sont pas prêtes à signer aveuglément des chèques pour les diffuser. La crise du covid est passée par là, de même que le rapprochement à venir entre les groupes TF1 et M6. Au début, la FFF voulait des montants plus élevés que ceux en cours actuellement. Mais devant le risque de ne pas voir les Bleus diffusés, elle devrait finalement accepter des sommes moindres. Le Parisien précise que de nouvelles négociations débuteront à la rentrée, après les six matches concernés par l'accord qui sera bientôt signé. Le président de la Fédération, Noël Le Graët, devrait s'impliquer personnellement...

