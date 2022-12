Equipe de France : les mots du Président Macron après la défaite contre l'Argentine

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Comme il l'avait promis avant le début de la compétition, Emmanuel Macron a assisté aux demies et à la finale de l'équipe de France lors de la Coupe du monde au Qatar. Ca a souri face au Maroc (0-2), ça a coincé contre l'Argentine (3-3, 2 t.a.b. à 4) malgré une prestation exceptionnelle des hommes de Didier Deschamps à partir de la 78e minute. Néanmoins, devant les médias après la partie, le Président de la République a tenu à exprimer un sentiment ayant forcément traversé tous les supporters français après un match pareil.

"On est d'abord très tristes, comme après une défaite, surtout comme ça, après être passé si près du but. Mais j'ai dit aux joueurs qu'ils nous avaient rendu fiers. C'est l'une des plus grandes finales de Coupe du monde que nous avons vécus." Avant la rencontre, le chef de l'Etat avait prononcé un discours devant les Bleus, leur demandant de ramener la Coupe à la maison...