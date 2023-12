Equipe de France : les réactions de Deschamps et Giroud après le tirage au sort

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Ce samedi à Hambourg a eu lieu le tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2024. L'équipe de France sera dans le groupe D, avec les Pays-Bas, l'Autriche et un adversaire issu des barrages. Didier Deschamps, qui n'était pas présent en Allemagne car il se remet d'une opération du dos, a commenté cette nouvelle pour Téléfoot. Comme toujours, il s'est montré très modeste.

"On connaît bien les Pays-Bas. Certes, on les a battus lors des deux rencontres de notre groupe de qualification. Leur présence rend le groupe plus difficile. Lorsque nous les avions affrontés, ils avaient des absences importantes. Au complet, ils font partie des meilleures nations européennes. Ils ont pas été loin d’éliminer l’Argentine lors du dernier Mondial (2-2 a.p., 4 t.a.b. à 3). L’Autriche a une dominante athlétique. Ses joueurs progressent, c’est une bonne équipe européenne. Parmi les barragistes, la Pologne est l’équipe qui a le plus de vécu. C’est un groupe dense, difficile. Il ne sera pas possible de monter en puissance. Si on veut gérer la troisième rencontre, il faudra faire le nécessaire avant."

Giroud se retirera certainement après l'Euro

Sur RMC, Olivier Giroud a lui aussi fait preuve de prudence, expliquant qu'il s'agirait certainement de son dernier tournoi avec les Tricolores : "On connaît très bien les Pays-Bas, ça a toujours été disputé contre eux. On va attendre le barragiste parce que sur le papier, le pays de Galles et la Pologne sont peut-être plus armés. C'est peut-être un tirage plus clément que sur le dernier Euro. Attention, on n'a pas un groupe facile. Oui, il est abordable, plus qu'au dernier Euro clairement. Mais les Pays-Bas sont chiants à jouer. Si c'est la Pologne, il ne faut pas oublier qu'avant qu'on mène au score au Mondial, ils ont trois occasions. L'Autriche a de bons jeunes. Il y a des mecs qui jouent dans de grands clubs. On se doit de passer dans ce groupe mais ce ne sera pas facile et ça fera de bons matchs. Il me manque cet Euro. Si on le gagne, je tirerai ma révérence. Ce sera peut-être le cas aussi si on ne va pas au bout. Je profite de chaque instant. J'avais dit avec certains mecs que si on gagnait le Mondial 2022, je me retirais. Mais j'ai soif de titres avec mon pays. J'ai beaucoup d'espoirs et d'ambitions. Si elle se passe bien, il est possible que ce soit une éventualité."

🇫🇷 "Si on la gagne, je tirerai ma révérence."



En exclusivité sur RMC, Giroud a émis l'hypothèse d'une potentielle retraite internationale si la France remporte l'Euro 2024.https://t.co/uCJAeo8blc — RMC Sport (@RMCsport) December 2, 2023

