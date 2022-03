Equipe de France : les supporters des Bleus ne se précipitent pas au Qatar

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Ce n'est que le 9 mars que la Fédération a ouvert la billetterie pour la Coupe du monde 2022 aux supporters de l'équipe de France. Mais cela faisait déjà deux mois (le 19 janvier) que n'importe quel fan de la planète pouvait acheter les précieux sésames pour la très décriée épreuve qui se tiendra au Qatar à la fin de l'année. Ce mercredi, la FIFA a fait un point sur le nombre de tickets écoulés, et force est de constater que c'est un succès... sauf en France !

« Au total, 804.186 billets sont entre les mains de supporters, a annoncé la FIFA. Les dix pays les plus demandeurs ont été le Qatar, les États-Unis, l'Angleterre, le Mexique, les Émirats arabes unis, l'Allemagne, l'Inde, le Brésil, l'Argentine et l'Arabie Saoudite. » Les multiples demandes de boycott lancées dans nos contrées auraient-elles rencontré du succès ?

La France pas très attirée par le Qatar pour le Mondial

