Equipe de France : retrouvailles encore amères pour Lloris avec Martinez, dont Aston Villa veut se séparer

Le hasard ne fait pas toujours bien les choses. Hugo Lloris peut en témoigner, lui qui a été contraint cet après-midi de croiser la route d'Emiliano Martinez, son homologue argentin bourreau des Bleus lors de la finale de la Coupe du monde il y a deux semaines. Non content d'avoir détourné du mollet la tentative de Randal Kolo Muani à la dernière seconde des prolongations, le gardien d'Aston Villa avait arrêté le tir au but de Kingsley Coman et déstabilisé Aurélien Tchouaméni, jouant un rôle prépondérant dans la victoire de l'Albiceleste. Et multipliant les chambrages de mauvais goût par la suite...

Forcément, les caméras présentes au Tottenham Hotspur Stadium ont scruté le contact entre les deux gardiens. Il n'y en a eu qu'un, un poing tendu de Martinez (qui était remplaçant) en direction de Lloris qui, le visage fermé, lui a rendu son geste. Le gardien français a contribué à la défaite de son équipe (0-2) avec une grosse boulette sur l'ouverture du score des Villans en début de seconde période. Quand ça ne veut pas... A noter que l'aventure à Aston Villa de l'Argentin devrait prendre fin en juin. Unai Emery ne l'apprécie pas beaucoup, encore moins après ses chambrages répétés depuis la victoire de sa sélection au Mondial. Il aimerait recruter le portier d'Everton Jordan Pickford l'été prochain.