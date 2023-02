Equipe de France : Lloris réagit à la retraite internationale de Varane

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Varane et l'équipe de France, c'est fini. Le défenseur de MU l'a annoncé ce jeudi. Higo Lloris a réagi, dans L'Equipe. « Je savais qu'il allait dans cette direction, a-t-il expliqué. Après Blaise (Matuidi), Steve (Mandanda), c'est un nouveau pilier important qui arrête. On ne peut que lui dire bravo pour tout ce qu'il a accompli avec les Bleus. Cela a été un honneur de jouer avec lui, de participer à de si nombreux rassemblements avec lui, et d'avoir pu à ce point compter sur le joueur et sur l'homme. Il aura été un vrai leader, avec une personnalité assez réservée, une force tranquille qui s'exprimait à bon escient. »

« On s'est toujours fait confiance, et on a toujours été complémentaires »

Et à Lloris d'ajouter... « Je me souviens très bien de ses premières titularisations au printemps 2013 : je me suis dit, tout de suite, qu'on allait passer du temps ensemble (sourires). Il était mature malgré son jeune âge, on sentait déjà le joueur qu'il allait devenir. À l'époque, il était rare de voir des défenseurs de cette taille aller aussi vite, et Raph, lui, pouvait parfaitement couvrir les espaces dans son dos : c'était quelque chose de nouveau. En dix ans, on aura passé beaucoup de temps ensemble. On s'est toujours fait confiance, et on a toujours été complémentaires. Raph a toujours été altruiste, tourné vers la réussite de l'équipe. Mais il a encore de belles années devant lui ! » Un bel hommage.