Equipe de France, LOSC : Deschamps est à Stamford Bridge, la date de sa prochaine liste connue

C'est sous les yeux de Didier Deschamps que le LOSC va affronter le champion du monde, Chelsea, en 8es de finale de la Champions League ce soir. Le sélectionneur de l'équipe de France est souvent présent sur les grands matches continentaux dans lesquels certains de ses internationaux se produisent, comme Ngolo Kanté du côté des Blues. Par contre, il n'a a priori pas de joueurs lillois dans le viseur...

Par ailleurs, L'Equipe nous apprend que Deschamps dévoilera sa liste pour les matches amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud le 17 mars. Les Bleus accueilleront les Éléphants à Marseille le 25 de ce mois et les Bafana Bafana à Lille quatre jours plus tard. Deux rencontres qui s'inscrivent dans la préparation de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

