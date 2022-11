Equipe de France : Mandanda a déjà recadré Mbappé !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Hugo Lloris devrait souffler cet après-midi contre la Tunisie. Selon L’Équipe et RMC Sport, c’est en effet Steve Mandanda (37 ans) qui devrait prendre place dans le but des Bleus face aux Aigles de Carthage. Le quotidien sportif consacre un long papier au portier du Stade Rennais, qui a pris la meilleure décision de l’année en quittant le banc de l’OM pour rejoindre le but du club breton. Sa voix et sa sagesse portent autant qu’en équipe de France, où il sait se faire respecter.

« Steve est un homme et un joueur qui impose par ce qu’il représente et par sa longévité en équipe de France et à l’OM, plaide Nicolas Dehon. Steve maîtrise la pression des événements. Il est réglo sur toute la ligne. Ce n’est pas un tordu. Didier sait qu’il peut compter sur lui sur et en dehors du terrain. Il ne va pas mettre de peau de banane. Au contraire, il va récupérer les coups. Ce n’est pas le mec qui va brailler ou péter un câble. Mais il va te gagner des points dans un vestiaire. Didier ne fait pas son groupe sans faire d’équilibre. Steve a l’œil. Il est attentif à ce qui se passe. Il va dire deux phrases mais qui pèsent au bon moment. Généralement, il parle quand ça va mal. Il peut aussi rattraper un truc sans que tu le saches. »

Lors de la Coupe du monde 2018, L’Équipe explique ainsi que Mandanda a recadré plusieurs fois Kylian Mbappé en y mettant les formes quand la pépite tricolore avait tendance à s’enflammer. Mike Maignan, lui l’adore : Mandanda a aidé l’ancien gardien du LOSC à son arrivée en équipe de France. Et l’actuel Milanais l’appelle toujours pour des conseils.