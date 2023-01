Equipe de France : Mbappé a rendu un Argentin très populaire

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Intervention très intéressante de Georges Quirino Chaves hier sur RMC. Ce journaliste français correspondant en Argentine était sur le plateau de L'After et il est revenu sur le chambrage des Argentins à l'encontre des Tricolores, et notamment de Kylian Mbappé, suite à la victoire en finale de la Coupe du monde. Pour lui, rien de plus normal : en Argentine, le vainqueur d'un match a le droit de chambrer son adversaire et ne s'en prive généralement pas. Il cite plusieurs exemples, par exemple que les hinchas de River continuent de chanter à chaque match une chanson se moquant de Boca Juniors après leur victoire en finale de la Copa Libertadores... 2018.

Quirino Chaves a ainsi assuré que le joueur le plus populaire en Argentine après Lionel Messi était désormais... Emiliano Martinez ! Non pas parce que le gardien a détourné le tir au but de Kingsley Coman en finale mais parce qu'il s'est largement moqué de Kylian Mbappé, qui lui a pourtant inscrit un triplé, dans les vestiaires en chantant "Une minute de silence pour Mbappé, qui est mort" (un chant traditionnel des stades argentins, précise le journaliste) ou en s'affichant avec une poupée à l'effigie de l'attaquant du PSG pendant le défilé dans Buenos Aires. Ce qui est choquant en France est normal en Argentine. Il n'y avait donc pas de quoi pousser des cris d'orfraie !