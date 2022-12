Equipe de France : Mbappé brise son silence médiatique et fait un geste pour la FFF

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

A l'issue de son doublé lors de France - Danemark (2-1), Kylian Mbappé avait manqué à ses obligations en ne se présentant pas à la conférence de presse d'après-match. En effet, en tant qu'homme du match, l'attaquant du PSG devait prendre la parole et son refus a poussé la FIFA à mettre à l'amende la Fédération française pour ce manquement.

Une nouvelle fois vainqueur du titre face à la Pologne, le Bondynois n'a cette fois-ci pas séché ses obligations. Il est revenu sur les raisons de son boycott médiatique et a même promis de faire un geste à l'égard de la FFF.

Mbappé va payer l'amende de la FFF !

Sur les raisons, Mbappé est très clair : « Ce n'était rien de personnel contre les journalistes ni contre les gens. C'était juste que j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma compétition et quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et de ne pas perdre d'énergie à autre chose. C'est pour ça que je ne souhaitais pas me présenter ».

Le Parisien l'assure : il n'était pas au courant pour l'amende : « J'ai appris il y a peu que la Fédération allait avoir une amende. Je m'engage à la payer personnellement, il ne faut pas que la Fédération paie une décision qui est personnelle. Bien sûr que cette Coupe du monde est une obsession, c'est la compétition de mes rêves, j'ai la chance de la jouer, j'ai bâti ma saison sur cette compétition physiquement et mentalement. Je voulais arriver prêt et pour l'instant ça se passe bien, mais on est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé et que je me suis fixé, qui est de gagner. »