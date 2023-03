Équipe de France : Mbappé capitaine, un premier Bleu réagit et dément le malaise Griezmann !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Avec les retraites conjugués d'Hugo Lloris et de Raphaël Varane, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a décidé de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Interrogé par Eurosport, Ibrahima Konaté a partagé sa joie de voir l'attaquant du Paris Saint-Germain capitaine.

"Mbappé sera un bon capitaine"

"Même si j'avais un avis sur la question, il ne changerait rien. C'est le coach qui décide mais je suis très heureux. En toute honnêteté, Kylian Mbappé le mérite, on est unanime sur ça. Il le mérite à travers ce qu'il a fait en Coupe du monde, avec le PSG. Même ses matches avant la Coupe du monde… C'est un très bon leader sur et en dehors du terrain. Je lui souhaite tout le meilleur et ce sera un très bon capitaine. C'est un jeune garçon qui aime rigoler et s'amuser. Rien de plus. C'est un être humain comme tout le monde et une très bonne personne. Certains peuvent penser qu'il est arrogant. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée dans mon club ou ailleurs. Mais je leur réponds : "Vous êtes des fous ou quoi ? Il est trop gentil". Bien sûr, ce sera un bon capitaine", a confié le défenseur central de Liverpool avant de démentir qu'Antoine Griezmann serait très déçu du choix de Didier Deschamps. "J'ai lu ça mais je ne l'ai pas vu faire la tronche du tout. En plus, c'est son anniversaire aujourd'hui."

Fabien Chorlet

Rédacteur