Equipe de France : Mbappé – Giroud, le rappel de Benzema... La grosse mise au point de Deschamps

Sur les tensions et les soucis de discipline chez les Bleus

« Il n'y a pas eu de clash (entre Giroud et Mbappé). C'était une tension et cela a été géré en 24-48 heures. Le foot, c'est le résultat. Quand les résultats ne sont pas là, des détails qui n'ont aucune importance prennent des proportions... Les accrochages entre les familles (Mbappé et Rabiot) ? Cela fait partie du folklore. Quand il y a un résultat négatif, c'est amplifié. Non pas que je veux me voiler la face et me dire que ça a été parfait mais voilà... Pendant la Nations League, il ne s'est passé ni plus ni moins les mêmes choses que cet été, mais le résultat était différent. Je n'ai rien resserré de plus... »

Sur le retour de Benzema

« Il n'y a pas d'égo déplacé dans le groupe. Le retour de Benzema ? Ça s'est fait là ! Je n'ai pas de regrets. Je suis très content, il est très content, il a été performant, ça s'est passé comme ça. Benzema a progressé pour arriver à être très très efficace. Il prend soin de lui et au niveau athlétique c'est du haut niveau. Je n'avais pas de problème avec lui mais humainement il a gagné en maturité. Il a une joie de vivre et est plus épanoui (…) Quand j'ai pris la décision de le rappeler ? Peu importe. Est-ce que j'aurais pu le rappeler plus tôt ? C'est comme ça. Je ne peux pas revenir en arrière. Etait-ce à sa demande ou à la mienne ? Cela n'a pas d'importance. Cela correspondait à un besoin commun ».

