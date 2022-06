Equipe de France : Mbappé, les gardiens, Clauss... Deschamps fait une grosse mise au point !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Sur l'état de santé des joueurs à la veille du match

« Trois joueurs vont rester à l'intérieur, Hernandez, Saliba et Diaby. Deux autres joueurs s'entraîneront à part: Benzema et Kamara. Les autres, dont Kylian, participeront à la séance collective ».

Sur l'état de santé de Kylian Mbappé

« Avec Kylian et d'autres, j'ai des discussions. Kylian n'est pas à 100%. C'était prévu qu'il fasse une demi-heure lors du dernier match. C'est le dernier match. Il faut faire en sorte de regrouper toutes nos forces pour bien terminer ce stage et gagner contre la Croatie avec Kylian et tous ceux qui pourront commencer et rentrer ».

Sur le fait qu'il se défende de faire des tests

« Ce n'est pas une revue d'effectif. Toutes les équipes sont amenées à changer d'un match à l'autre. Viennent se rajouter des petits problèmes qui peuvent survenir lors du match précédent. La quasi totalité des joueurs auront eu plus de temps de jeu que si on avait eu deux matches. Pour le futur, c'est une bonne chose. C'est la vérité du moment, pas forcément celle de novembre ».

Sur le turn-over Lloris - Maignan

« Faites les débats que vous voulez, Hugo (Lloris) est un sportif de haut niveau. Tant mieux qu'on ait deux très bons gardiens on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Je ne vais pas me plaindre de ça mais à partir du moment où Hugo maintient son niveau de performance... C'est aussi offrir la possibilité à Mike de jouer, il est là depuis un moment ».

Sur Jonathan Clauss victime du changement de système

« Jonathan a des qualités de piston. Dans l'absolu il peut jouer dans une défense à quatre mais je ne veux pas le mettre en difficulté si ce n'est pas là où il se sent le mieux. Il sait le faire mais défendre comme il le fait avec son club dans un couloir et une défense à quatre ça ne demande pas le même travail ».

La conf' de Didier Deschamps, l'essentiel Ce lundi, l'équipe de France joue son 4e et dernier match du mois de juin face à la Croatie. Un match important dans le but de se relancer en Ligue des Nations (les Bleus sont 4e sur 4 à mi-parcours avec 2 pts en 3 matchs). Didier Deschamps a fait le point sur les dossiers chauds.

Alexandre Corboz

Rédacteur