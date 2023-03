Équipe de France : Mbappé réagit à son capitanat et confirme la déception de Griezmann

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Son capitanat

"Un bon capitaine, c'est quelqu'un tourné vers l'équipe, rassembleur, fédérateur et capable d'emmener quelqu'un dans son sillage. La première semaine s'est bien passée, j'ai été félicité par pas pas mal de personnes, ma semaine a été sympathique. Un capitaine c'est en fonction de la personnalité de chacun. Je veux être tourné vers les autres, laisser la possibilité aux autres de s'exprimer. Je ne vais pas me transformer. J'ai une parole écoutée dans le vestiaire, il faut l'utiliser de la meilleure des façons. Plus défendre ? Je ferai toujours ce que me demande mon entraîneur."

Griezmann

"J'ai parlé avec Antoine Griezmann, il était déçu et c'est compréhensible, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit que j'aurais eu la même réaction, c'est peut-être le joueur le plus important de l'ère-Deschamps. Je ne suis pas son supérieur hiérarchique. On va être main dans la main lui et moi pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau mondial. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, moi je m'asseois et j'écoute. Il ne faut fermer la porte à personne, chacun est libre de s'exprimer."

Son image de joueur auto-centré

"Je ne comprends pas mais j'accepte, c'est la vie d'un joueur de haut niveau, les gens jugent sans le vivre de l'intérieur. Mon obsession est de gagner et on ne gagne pas seul. Les gens ne savent pas le comportement que j'ai dans le groupe."

Ses prises de parole

"On va me voir plus souvent, mais il ne faut pas non plus que je monopolise tout l'espace médiatique. Je ne pense pas que je vais venir vous parler avant tous les matchs."

Son choix d'accepter le capitanat

"Quand le sélectionneur vient te voir, ta bouche dit oui tout de suite. Je ne pensais pas que j'allais être capitiane. Lundi, on a échangé, le sélectionneur m'a demandé si ça me tentait."

Propos retranscrits par RMC Sport.