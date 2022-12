Equipe de France : Mbappé remonté, Deschamps a un dernier doute avant l'Angleterre

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Bonne nouvelle pour l’équipe de France : Didier Deschamps disposait, hier, de l’intégralité de son groupe à deux jours d’affronter l’Angleterre (samedi, 20h). Lors de la séance en grande partie à huis clos, les Bleus en ont profité pour travailler les coups de pied arrêtés et surtout les corners, un exercice où ils marquent peu depuis plusieurs mois et qui ressemble à un dernier doute avant les quarts.

« On tombe sur des équipes qui sont pas mal, a expliqué Youssouf Fofana hier en conférence de presse. On a des snipers en frappeurs. On a des joueurs de tête avec de la taille ou des joueurs comme Jules (Koundé) qui ont un super timing. Il nous manque ce facteur chance. » Face aux Anglais, il faudra aussi bien défendre sur cette phase de jeu.

« On en a beaucoup parlé avec notre coach, a indiqué Dayot Upamecano. C’est important de bien défendre sur les coups de pied arrêtés, de ne pas être à l’arrêt. » En revanche, hier, les joueurs de l’équipe de France n’ont pas travaillé les penalties avant l’Angleterre. Selon L’Équipe, le même onze tricolore que contre la Pologne est attendu, avec un Kylian Mbappé « très calme et très déterminé », selon Fofana. Et avec un Koundé qui sera sous la menace d’une suspension en demies en cas de carton jaune.