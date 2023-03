Equipe de France : Mbappé s'attaque à Platini, Deschamps en sourit, Kolo Muani validé

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé a notamment évoqué le cas de Randal Kolo Muani, auteur d'une très bonne première titularisation en Bleus mais qui n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Le capitaine des Bleus entend aider son jeune partenaire à lâcher les chevaux face à l'Irlande : « C'est un attaquant qui offre perspectives de jeu pour notre équipe. Il est complet et a un volume de course impressionnant. On est content de son match de vendredi et j'espère qu'il va marquer. Demain, on va faire en sorte qu'il marque ».

Désormais dans le Top 5 des buteurs de l'équipe de France (37 réalisations), l'attaquant du PSG a également évoqué le prochain joueur qu'il devra dépasser au classement : Michel Platini (41 réalisations). « C'est un honneur mais c'est aussi la prochaine cible à abattre. Platini reste une légende du foot français mais je veux continuer ma route et ça passe par Michel Platini ».

Deschamps a aimé le match de Kolo Muani et comprend Mbappé pour Platini

Passé juste après son capitaine, Didier Deschamps a évoqué le match face à l'Irlande, avec beaucoup de respect pour l'adversaire mais aussi quelques doutes sur l'équipe qui va débuter : « Je suis encore dans la réflexion car il y a peu de temps entre les deux matchs. Aujourd'hui, il y aura une séance légère. Il faut savoir si tout le monde a récupéré, même si l'ensemble du groupe devrait participer à l'entraînement ce soir ».

Il faut dire que DD se méfie beaucoup des Irlandais : « Dans la tradition, l'Irlande a toujours eu de la générosité et de l'enthousiasme. C'est une équipe technique. De ce que j'ai vu, ils utilisent moins le jeu direct et la verticalité. Ce sera un match différent, avec le public qui pousse bien. C'est le haut niveau et c'est à nous de ne pas faire moins. Ca dépend de ce que l'adversaire proposera. Avec le même objectif d'amener du monde et d'avoir la maîtrise et d'être dangereux ».

Questionné sur le match de Randal Kolo Muani face aux Pays-Bas, le sélectionneur des Bleus l'a poussé à continuer dans sa dynamique actuelle : « Il aurait mérité de marquer vendredi mais il a fait beaucoup de très bonnes choses. C'est un profil différent et ça me donne des options aussi. Il a cette capacité (de jouer sur un côté) avec sa vitesse. Il aime bien et je l'ai déjà fait, même s'il s'est stabilisé dans l'axe avec son club. Pour vendredi, sa position n'était pas fixe avec Kylian et Kingsley. C'est un avantage pour nous de ne pas avoir de position figée ».

Concernant la punchline de Mbappé sur Platini, Didier Deschamps a souri : « C'est Kylian, il est pleins d'ambitions. Quand il en atteint un, il en a un autre à atteindre. Il en a atteint et dépassé pas mal très tôt. Il a un rôle de moteur par rapport à l'ensemble du groupe. Il va tout faire pour y arriver, il aura besoin des autres, mais c'est Kylian ».