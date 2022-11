Equipe de France : Mélenchon attend un geste des Bleus et se sert d'eux pour tacler Macron !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Dans sa dernière vidéo de « revue de la semaine », Jean-Luc Mélenchon, le président de la France Insoumise, a adressé un message aux Bleus. Il dit attendre « avec impatience de voir ce que les Bleus vont faire »... « Je leur dis "il faut quelque chose les gars". C'est pas la peine d'aller raconter "Liberté, Egalité, Fraternité" et après de baisser votre petite tête et ne rien dire ».

Face à la « dictature du Qatar », à « l'aberration écologique », Mélenchon encourage les Bleus à « faire honneur à la Nation française et au peuple français ». Il dit : « On sait que vous êtes les meilleurs footeux du monde, mais en plus on voudrait montrer que vous êtes vraiment des Français, c'est-à-dire absolument incontrôlables et insoumis jusqu'au fond de votre cœur, car on sait que tous les Français sont insoumis ».

Une démarche radicalement opposée à celle d'Emmanuel Macron qui a estimé avant le début du Mondial qu'il « ne fallait pas politiser le sport ». « Ça n'a pas de sens M. Macron, on peut comprendre que vous êtes copain avec l'émir du Qatar, mais pas au point de dire des bêtises », a taclé Jean-Luc Mélenchon.