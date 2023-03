Equipe de France - Mercato : l'avenir de Giroud enfin réglé ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Olivier Giroud n'a pas connu la quinzaine internationale la plus épanouissante de sa carrière. Il a suivi depuis le banc le festival des Bleus contre les Pays-Bas (4-0) en première période vendredi dernier avant de rentrer à la 77e minute. Et s'il était titulaire à Dublin lundi, il n'a rien pu faire au milieu d'une défense irlandaise très regroupée et est sorti tête basse à la 65e. Frustant, donc, cette courte aventure en bleu. Heureusement, une bonne nouvelle l'attendait à son retour à Milan.

Sa prolongation effective dans les prochains jours

Ce mercredi, son agent s'est entretenu avec les dirigeants de l'AC Milan. Cela fait déjà plusieurs mois que les deux parties sont d'accord pour prolonger d'un an un contrat arrivant à échéance en juin. Mais il restait quelques détails à régler, dont celui du salaire. Les médias italiens assurent que cette réunion s'est très bien passée et que si rien n'a été signé, ce devrait être le cas dans quelques jours. Olivier Giroud sera donc rossonero jusqu'en 2024, avec un salaire de 3,8 M€ plus des bonus. Il aura alors quasiment 38 ans et on peut imaginer que ce sera l'heure pour lui de raccrocher les crampons, surtout s'il a participé à l'expédition tricolore en Allemagne pour l'Euro...