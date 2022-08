Équipe de France : Nkunku plébiscité en Allemagne

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le quotidien allemand Kicker vient d'élire à son tour Christopher Nkunku meilleur joueur de la saison en Allemagne. « Je suis très honoré et je sais apprécier à sa juste valeur une telle récompense. Avant tout, je dois remercier mon équipe, mon entraîneur et tous les collaborateurs. Sans leur soutien, il aurait été impossible de réaliser une telle saison. Je regarde désormais vers l'avant », a déclaré l'ancien Parisien.

Un argument de plus pour s'imposer en Bleu !

Formé comme milieu de terrain, Nkunku, qui avait été parfois utilisé sur un couloir lors de ses rares apparitions avec le PSG, s'est imposé sur le front de l'attaque du RB Lepizig dans plusieurs registres différent. Il a été la pièce maîtresse de l'effectif cette saison en terminant le championnat avec 20 buts et 13 passes décisives. L'international français succède à Robert Lewandowski et se prépare à une nouvelle saison avec Leipzig. Nkunku pourra viser le back-to-back puisque ses deux principaux concurrents, Lewandowski et Haaland, s'en sont allés. Le titi parisien se targue d'un argument de plus pour convaincre Didier Deschamps avant le Mondial au Qatar.