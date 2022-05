Equipe de France, PSG : Le Graët tend la main à Mbappé pour les droits à l'image

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Depuis le mois de mars dernier, l’affaire des droits à l’image est un sujet brûlant au sein de l’Équipe de France. Après les agissements de Kylian Mbappé, qui a refusé de participer à une journée des sponsors des Bleus, le président de la Fédération Française de Football avait annoncé que des mesures seraient prises. Le dénouement de cette affaire est proche.

Ce mercredi 25 mai, Noël Le Graët a annoncé vouloir réunir prochainement l’ensemble des cadres de l’équipe de France pour clarifier l’exploitation des droits à l’image des Bleus : « Il y aura une réunion globale avec l’ensemble des joueurs, et l’avocate de Kylian Mbappé, je la recevrai quand elle veut. »

Equipe de France : Noël Le Graët va réunir Mbappé et les cadres sur les droits à l’image

Pour résumer Alors qu’un rassemblement des Bleus arrive dans quelques jours, le président de la FFF prend une décision importante concernant les droit à l’image. Noël Le Graët a annoncé vouloir réunir prochainement l’ensemble des cadres de l’équipe de France pour résoudre le problème.

