Equipe de France : nouveau témoignage sur le prétendu malaise Benzema

Hier, après la victoire de l'équipe de France sur le Danemark (2-1), Aurélien Tchouaméni a pris le temps de démentir l'information de L'Equipe concernant Karim Benzema et le fait que sa présence plombait ses coéquipiers : "Le groupe se sent bien, on vit bien tous ensemble. D'ailleurs je voulais revenir sur une chose qu'on a vu concernant le départ de Karim Benzema, sur le fait qu'on se sentirait mieux depuis qu'il n'est plus là... C'est totalement faux ! Même quand il était là, ça se passait déjà très bien. On a tous eu de la peine avec les différents forfaits. En tout cas, ce que je peux vous dire c'est que depuis notre arrivée, ça se passe super bien entre nous".

Ce dimanche, c'est au tour de RMC d'assurer que le Ballon d'Or ne gênait personne chez ses coéquipiers. La radio explique même qu'à l'annonce de sa blessure, la salle dans laquelle se trouvaient les Tricolores a été plongée dans "le silence le plus total". Dans la soirée, l'agent historique de Benzema, Karim Djaziri, a publié un message sur Twitter pour fustiger le quotidien sportif national, qui voudrait se payer son ami. Que ce soit avéré ou pas, la bonne nouvelle, c'est que cette triste histoire n'a pas impacté l'équipe de France !