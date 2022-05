Equipe de France, OM, RC Lens, FC Nantes : Deschamps justifie la première de Kamara, la présence de Clauss et l’absence de Lafont

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

"Boubacar Kamara est là de par ce qu'il réalise avec son club, dans un registre bien particulier. Même si c'est lié à l'absence d'autres joueurs, qui avaient l'habitude d'être là, avec la blessure de Paul Pogba notamment. J’ai déjà été confronté à des joueurs binationaux et jamais je n’en sélectionne un pour l'empêcher d'avoir un deuxième choix. À partir du moment où le joueur a une position claire, celle d'être un international français, il n'y a pas de discussion à avoir."

"Il est pré-sélectionné, il fait une bonne fin de saison. Je ne vais pas dire qu'il est plus loin qu'il était il y a deux mois, mais j'ai considéré qu'Alphonse, de par son vécu avait une expérience de l'équipe de France... Même si entre le dernier rassemblement et celui-là, il aura joué 4 matchs."

"Oui, c'était un peu un feuilleton. Les lendemains ont été peut-être un peu difficiles mais depuis il a repris sa route. Je n’avais pas l'intention de faire un one-shot."

"Je vous laisse libre de vos conclusions hâtives. Je veux sur ces 4 matchs là offrir la possibilité aux autres joueurs offensifs d'avoir la possibilité de s'aguerrir et d'avoir plus de temps de jeu."

Voici la liste des Bleus appelés pour les 4 prochains matchs de Nations League, avec une 1ère convocation pour Boubacar Kamara

Le calendrier de ce gros rassemblement



Le calendrier de ce gros rassemblement 💪

03 juin : 🇫🇷 vs 🇩🇰

06 juin : 🇭🇷 vs 🇫🇷

10 juin : 🇦🇹 vs 🇫🇷

13 juin : 🇫🇷 vs 🇭🇷