Equipe de France : pas de jackpot pour les Bleus malgré Benzema et Mbappé

Ce samedi, L'Equipe consacre un article au problème des droits TV de l'équipe de France. On y apprend que les offres reçues sont de l'ordre de 2,5 M€ pour chaque match alors que le tarif est actuellement de 3,5 M€. Pourtant, les Bleus ont remporté la moitié des compétitions qu'ils ont disputées depuis 2018 (un Mondial, une Ligue des Nations) et ils ont offert des émotions fortes, portés par des joueurs au talent mondialement reconnu comme Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Paul Pogba, etc.

Le principal problème pour Noël Le Graët et son équipe, c'est qu'un décret impose que les matches de la France soient en clair. Le choix est donc limité, surtout que TF1 et M6 sont en train de se rapprocher. La première chaîne rappelle d'ailleurs qu'elle perd de l'argent quand elle diffuse les Bleus. En Angleterre, les rencontres des Three Lions rapportent 7 M€ à la Fédération car deux chaines, une en clair, l'autre en péage, se partagent les affiches. Noël Le Graët espère que la législation évoluera sur ce sujet. Dans l'attente, il garde bon espoir de maintenir le tarif actuel des droits TV.

