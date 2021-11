Equipe de France : Pierre Ménès a identifié le plus gros chantier de Deschamps avant le Mondial

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Bixente va encore râler mais c’est un fait statistique : l’élimination de la France aux tirs au but face à la Suisse à l’Euro n’est pas comptabilisée comme une défaite. Du coup, les Bleus n’ont concédé aucun revers en 2021 et ont terminé l’année civile invaincus avec un dernier succès mardi en Finlande (2-0).

Une fois de plus, le duo incarné par Kylian Mbappé et Karim Benzema a fait mouche, ce qui ravit Pierre Ménès avant la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar. « Au mois de juin, le retour de Benzema était tout frais alors qu’aujourd’hui, il est pleinement intégré, observe-t-il sur son blog. Cela se voit et s’est senti hier soir, de façon implacable. L’atout numéro un des Bleus pour la Coupe du Monde sera évidemment ce duo Mbappé-Benzema. »

L’ancien consultant de Canal+ a néanmoins identifié le plus gros point noir des Bleus à l’heure actuelle : la déconnexion d’Antoine Griezmann avec ses deux partenaires de l’attaque tricolore. « Désormais, le travail de Deschamps consiste à intégrer Griezmann afin qu’il soit utile à ce duo, insiste-t-il. Et pour qu’il le soit, il faut qu’il s’en rapproche et qu’il arrête de décrocher au fin fond du milieu de terrain comme cela a encore été le cas en Finlande. »

Finlande-France : l'analyse



Que retenir de ce Finlande-France sur le plan du jeu ? Eh bien que cette équipe a besoin de jouer plus offensif pour fonctionner et profiter à fond de ce duo Mbappé-Benzema qui constitue son atout numéro 1.https://t.co/IpG81laTd6 — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 17, 2021