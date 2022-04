Equipe de France : Pierre Ménès et Daniel Riolo voient un premier danger au Mondial

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

La France est enfin fixée sur son sort à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Bleus affronteront la Tunisie, le Danemark et un dernier pays qui sera soit le Pérou, l’Australie ou les Emirats Arabes Unis. « Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Je ne sais pas... Je suis toujours tranquille, serein. Un tirage c'est comme ça, on n'y peut rien », a décrypté Didier Deschamps hier soir au micro de RMC Sport.

Sur cette même antenne, Daniel Riolo n’a pas caché son appréhension de retomber une fois de plus sur le Danemark, que les Bleus ont historiquement du mal à battre en phase finale des tournois majeurs. « Le Danemark, c'est toujours une équipe qu'on prend de haut mais regardez nos derniers matches contre eux... », a-t-il rappelé en se remémorant notamment les défaites à l’Euro 92 et au Mondial 2002.

Pierre Ménès, de son côté, sait que la France jouera contre une équipe réputée pour son socle défensif et reste prudent : « Rien de bien surprenant après ce tirage au sort où l'on retrouve une vieille connaissance, nos cousins tunisiens et un adversaire encore non déterminé, a-t-il analysé sur son blog. Qui n’est pas à la portée des Bleus en ce moment ? »

🎙️ @DanielRiolo : "Le Danemark c'est toujours une équipe qu'on prend de haut mais regardez nos derniers matches contre eux..." 🇩🇰



