Equipe de France : Pogba prend un énorme risque afin de jouer la Coupe du monde

Accueilli en héros à la Juventus Turin à son retour après six années à Manchester United, Paul Pogba aura connu une très courte lune de miel. Blessé à un genou dès le 25 juillet lors d'un entraînement, le milieu de terrain français avait le choix entre suivre une thérapie ou se faire opérer. Dans ce dernier cas, option privilégiée par le staff de la Vieille Dame, il aurait pu rejouer sans problème dès le 1er janvier. Mais il aurait dû faire une croix sur la Coupe du monde.

Or, Pogba est très attaché à l'équipe de France. Et il a choisi la première option. D'après l'AFP, il va se soumettre à une thérapie conservatrice pendant cinq semaines, ce qui pourrait lui permettre de retrouver les terrains vers la fin septembre. Avec le risque, immense, qu'il rechute rapidement, soit finalement contraint de passer sur le billard et donc apte seulement au printemps. Son amour des Bleus pourrait lui attirer de gros problèmes à Turin...