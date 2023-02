Equipe de France : prolongation imminente pour Giroud, les détails du contrat dévoilés

A 36 ans, Olivier Giroud a de beaux restes. Il l'a montré avec l'équipe de France au Qatar, et il le montre avec l'AC Milan où il a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives cette saison. L'attaquant des Bleus et le club lombard pourraient annoncer dès ce jeudi une prolongation.

C'est ce que confirme Nicolo Schira, qui indique que l'agent de Giroud s'est rendu à Milan ce matin. Selon le spécialiste des transferts, Giroud devrait signer jusqu'en 2024, avec un salaire annuel de 4 M€ et une clause pour une saison supplémentaire.

Confirmed! Olivier #Giroud’s agent will meet #ACMilan this afternoon to try to close the contract extension until 2024 (€4M/year). The french striker would like to insert an option for 2025 in the deal. #transfers https://t.co/tjJQbuLrJs