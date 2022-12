Equipe de France, PSG : chargé de Mbappé, il se lâche face aux médias

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Le duel est attendu. Forcément. Et au-delà du choc France-Angleterre, prévu samedi en quart de finale de la Coupe du monde, l'attention se porte désormais sur celui qui sera au marquage de l'épouvantail made in France, Kylian Mbappé.

Chargé de l'attaquant du PSG, un sacré client : Kyle Walker, le latéral titulaire de Manchester City. Qui a bien entendu été interrogé sur le Parisien tout au long de sa conférence de presse. Propos retranscrits par RMC. "Les matches que j’ai joués contre lui vont m’aider, c’est certain. C’est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur. Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter, je ne me sous-estime pas. Je l’ai déjà joué, j’ai affronté de nombreux autres grands joueurs aussi.

Je dois faire très attention et lui donner le respect qu'il mérite, mais pas trop de respect car il joue aussi contre l'Angleterre et nous pouvons lui poser des problèmes(...)Je pense que le match ne se joue pas entre l'Angleterre et Mbappe, mais entre l'Angleterre et la France. Nous respectons le fait que c'est un bon joueur en bonne forme, mais je ne vais pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer. Je représente mon pays en quart de finale d'une Coupe du monde, c'est une question de vie ou de mort. Si nous perdons, nous rentrons à la maison. Il ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du monde pour mon pays."