Equipe de France, PSG : Christophe Nkunku voit un joueur plus fort que Kylian Mbappé

A la Une du dernier numéro de Onze Mondial, actuellement en kiosques et disponible sur le shop, Christopher Nkunku s'est exprimé face aux jeunes de l’AS Val de Fontenay (U11/U13), son premier club.

Interrogé sur le joueur le plus fort avec lequel il a pu jouer, l'attaquant du RB Leipzig et de l'équipe de France, formé au PSG, a cité le nom de Zlatan Ibrahimovic : « Parce qu'il a un sacré caractère sur le terrain et que malgré sa corpulence il réalise de très beaux mouvements. Il a marqué un très grand nombre de buts. J'aime aussi beaucoup sa façon de jouer ».

Pour autant, Nkunku reconnaît que Kylian Mbappé est plus rapide que lui : « Même si je vais assez vite, je ne vais pas aussi vite que lui ».