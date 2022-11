Equipe de France, PSG : Giroud a rapproché Mbappé de sa bête noire du vestiaire des Bleus

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

La France continue sa préparation pour affronter le Danemark, samedi, pour la 2e journée de la Coupe du monde (17h). Didier Deschamps pourrait procéder à trois changements dans son onze de départ : Raphaël Varane, Eduardo Camavinga an latéral gauche et Jules Koundé à droite. En attendant, L’Équipe explique que l’ambiance est au beau fixe depuis le succès de mardi contre l’Australie (4-1). Celui-ci a même rapproché Kylian Mbappé et Antoine Griezmann « dont la relation extra-sportive n’a pas toujours été fluide depuis le début de leur aventure internationale commune, en 2017. »

Le forfait ee Benzema a rapproché Mbappé de Giroud

« S’ils ne sont pas devenus les meilleurs amis du monde pour autant, ils semblent cette fois avoir décidé de vivre ensemble dans la bulle bleue, à l’abri des rumeurs et du qu’en-dira-t-on, tournés vers le même objectif, relève le quotidien sportif. Le rapprochement du Parisien avec Olivier Giroud, un proche du Madrilène, n’est sans doute pas étranger non plus à la meilleure relation d’ensemble de Griezmann et de Mbappé. »

Le forfait de Karim Benzema aurait par ailleurs agi, de son côté, comme accélérateur de la nouvelle entente entre Giroud et Mbappé, dont les petites frictions lors du dernier Euro avaient été rendues publiques.

🗞️ « One love » : la une de L'Équipe du jeudi 24 novembre 2022. pic.twitter.com/oK0eFiOKNY — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 23, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur