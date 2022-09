Equipe de France, PSG : la FFF baisse sa culotte devant Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Alors que Kylian Mbappé a refusé ce lundi de participer à la séance photo prévue ce mardi avec les sponsors des Bleus, la FFF vient d'annoncer dans un communiqué qu'une nouvelle convention va être adoptée au sujet des droits à l’image des joueurs. C'est ce que demandait l'attaquant du Paris Saint-Germain dans son bras de fer avec la FFF. 𝘊𝘖𝘔𝘔𝘜𝘕𝘐𝘘𝘜𝘌́ pic.twitter.com/aw4wt1RSGF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 19, 2022

