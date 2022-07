Equipe de France, PSG : Le Graët sort la brosse à reluire pour se rabibocher avec Mbappé

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Noël Le Graët a visiblement bien appris sa leçon. Depuis quelque temps, à chaque fois qu'il accordait une interview pour désamorcer la crise qui se dessine entre la FFF et Kylian Mbappé au sujet des droits à l'image en équipe de France, le président de la FFF finissait par lui mettre un tacle par derrière. Et donc par aggraver la situation. Mais, sur le plateau de Télématin ce jeudi, il a fait dans la finesse et tendu la main au champion du monde pour une réconciliation durable.

"Franchement, il n’y a pas de malaise. Entre nous deux, je ne crois pas, peut-être avec son conseiller ou son entourage. Mais, j’ai beaucoup d’estime humaine et sportive pour Mbappé. Dans le collectif, il ne pose absolument aucun problème. Après l'Euro, je l’ai reçu, ce que je fais rarement pour un joueur. Cela s’est parfaitement déroulé. C’est après qu’il y a eu des interprétations par d’autres personnes. En tout cas, j’ai beaucoup de respect pour lui. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Dans le collectif, il est tout à fait admirable. Ce problème sur les droits à l'image n’a pas été abordé avec lui. Il a été abordé avec sa conseillère, mais qui n’est pas chargée de conseiller l’équipe de France. Donc, on a bien sûr discuté avec tous les joueurs et il n’y aura pas de changements. C’est un sport collectif. Pas de changement ni avant ni après la Coupe du monde ? Pour après, on n’en sait rien. Mais ce n’est pas l’objectif. Ce ne sont pas les mêmes sommes qu’en club. Donc je vois mal, quel que soit le président ou le coach, faire un classement de valeur de joueurs. Ça n’existe pas."

Pour résumer Le président de la FFF, Noël Le Graët, qui a piqué à plusieurs reprises Kylian Mbappé à cause du dossier des droits à l'image des Bleus a fait un pas dans sa direction. Il souhaite clairement enterrer la hache de guerre après plusieurs mois de tensions.

Raphaël Nouet

Rédacteur

